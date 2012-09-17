В МАГАТЭ пробрались "террористы и саботажники" – Иран

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По мнению главы Организации по атомной энергии Ирана Ферейдуна Аббаси, в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проникли "террористы и саботажники".
Об этом Аббаси заявил на генеральной конференции Агентства 17 сентября, сообщает ВВС.
В своем выступлении глава атомного ведомства Ирана обвинил МАГАТЭ в подверженности влиянию "некоторых государств".
В свою очередь, глава МАГАТЭ Юкия Амано 17 сентября заявил, что рассчитывает на продолжение переговоров с Ираном.
Напомним, западные страны подозревают Иран в разработке ядерного оружия. Официальный Тегеран настаивает, что его ядерная программа носит мирный характер.
Как ранее писал Главред, 16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран сможет получить ядерное оружие уже через шесть-семь месяцев.
«Они очень быстрыми темпами обогащают уран, который необходим для создания ядерной бомбы. Через полгода они проделают 90% работы по ее созданию», – заявил Нетаньяху.
Израильский премьер призвал США принять меры по ограничению ядерной программы Ирана.
«Пока еще не слишком поздно, необходимо обозначить для них линию, которую нельзя пересекать», – подчеркнул он.
фото: i-g-t.org
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