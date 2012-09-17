В МАГАТЭ пробрались "террористы и саботажники" – Иран

{1-}

По мнению главы Организации по атомной энергии Ирана Ферейдуна Аббаси, в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проникли "террористы и саботажники".

Об этом Аббаси заявил на генеральной конференции Агентства 17 сентября, сообщает ВВС.

В своем выступлении глава атомного ведомства Ирана обвинил МАГАТЭ в подверженности влиянию "некоторых государств".

В свою очередь, глава МАГАТЭ Юкия Амано 17 сентября заявил, что рассчитывает на продолжение переговоров с Ираном.

Напомним, западные страны подозревают Иран в разработке ядерного оружия. Официальный Тегеран настаивает, что его ядерная программа носит мирный характер.

Как ранее писал Главред, 16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран сможет получить ядерное оружие уже через шесть-семь месяцев.

«Они очень быстрыми темпами обогащают уран, который необходим для создания ядерной бомбы. Через полгода они проделают 90% работы по ее созданию», – заявил Нетаньяху.

Израильский премьер призвал США принять меры по ограничению ядерной программы Ирана.

«Пока еще не слишком поздно, необходимо обозначить для них линию, которую нельзя пересекать», – подчеркнул он.

фото: i-g-t.org

Новости по теме:

Иран создаст ядерное оружие уже через полгода - Израиль

Иран отказывается продолжать дискуссию о ядерной программе

Иран признал свое военное присутствие в Сирии