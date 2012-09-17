Янукович поручил разобраться с ситуацией вокруг ТВi

{1-} Президент Украины Виктор Янукович поручил членам Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания срочно разобраться с ситуацией вокруг телеканала ТВi.

Об этом сообщает пресс-службе главы государства.

В частности, Янукович выразил обеспокоенность информацией о препятствовании выходу в эфир и коммерческой деятельности телеканала.

Также Президент попросил Нацсовет внимательно рассмотреть все заявления руководства и сотрудников ТВі о конфликтах с государственными органами и коммерческими структурами.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 12 июля стало известно о возбуждении уголовного дела за неуплату налогов относительно гендиректора ТВi Николая Княжицкого. Налоговая милиция подозревала его в неуплате 3 миллионов гривен в бюджет.

В свою очередь, Княжицкий заявлял, что суды по этому делу он уже выиграл и все налоги уплачены. Налоговая начала проверку документации телеканала. Отметим, что глава налоговой службы Александр Клименко в апреле подписал приказ о моратории на проверки СМИ перед выборами.

27 июля прокуратура Киева отменила решение о возбуждении уголовного дела против Княжицкого. 1 августа налоговая милиция Киева закрыла это уголовное дело.

Отметим, что Княжицкий является кандидатом в депутаты по списку Объединенной оппозиции «Батьківщина» под номером 11.

20 июля телеканал ТВi заявил об отключении из кабельных сетей «Триолан», вследствие чего возможность смотреть его передачи лишились жители 11 городов Украины. В ТВi связали это с «давлением, осуществляемым на телеканал».

В свою очередь, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания устранился от решения конфликта, заявив, что конфликт между ТВi и «Триоланом» лежит в хозяйственной плоскости.

Впоследствии журналисты телеканала ТВi заявили, что кабельный оператор «Воля» без предупреждения решил с начала осени перевести канал из популярного базового пакета в дорогой расширенный пакет, доступный только для трети пользователей этого оператора.

Журналисты канала уверены, что давление на ТВi, которое началась со старта избирательной компании в стране, направлено на «уничтожение последнего неподконтрольного власти телеканала».

4 сентября глава Нацсовета Владимир Манжосов сообщил, что Нацсовет проведет мониторинг всех провайдеров программных услуг на предмет отключения канала ТВi.

12 сентября стало известно о проигрыше ТВi суда с Налоговой, и должен заплатить штраф в несколько миллионов гривен. Княжицкий сообщил, что счета телеканала были арестованы, однако через несколько дней их разблокировали.

Фото: president.gov.ua

Новости по теме:

В Киеве проходит митинг в поддержку телеканала ТВi

Налоговая закрыла дело против гендиректора ТВі

Уголовное дело против гендиректора ТВі закрыто

5 канал, TVi и СТБ проиграли еще один суд за частоты