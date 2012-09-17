Адвокат убийцы Щербаня: пленки Мельниченко не могут быть уликой

{1-} Записи экс-майора Николая Мельниченко не могут быть доказательствами в уголовном деле об убийстве Евгения Щербаня, заявил адвокат одного из киллеров – Вадима Болотских – Дмитрий Поезд, передает Радио «Свобода».

Напомним, как сообщал «Главред» экс-охранник Кучмы Николай Мельниченко сообщил, что заказчиком убийства Щербаня был Лазаренко, а оплата убийства проводилась со счетов Петра Кириченко и Юлии Тимошенко.

«Эти пленки в принципе не могут быть использованы как доказательство, потому что есть решение Конституционного Суда. Вы же знаете, что обвинение не может основываться на уликах, полученных незаконным путем. И все сомнения в виновности подозреваемого толкуются в его пользу», - напомнил адвокат.

Кроме того, защитник выразил свое мнение о заявлениях экс-майора.

«Мельниченко поступил как марионетка. Им кто-то там управляет или он сам торгует этими пленками», - заявил Поезд.

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Адвокат отметил подчеркнул, что, если Мельниченко имел такие доказательства, то он должен был бы передать их в Генпрокуратуру еще на этапе расследования убийства Щербаня.

В то же время, комментируя информацию о направлении Вадима Болотских для дачи показаний в Лукьяновское СИЗО из колонии, адвокат сказал: «Ну, и что? Если он не знает ничего».

«Вы понимаете, человека в дальнейшем можно допрашивать сотни раз, но он свое взял, он сказал: я убил Щербаня в аэропорту в Донецке», - заявил защитник.

Также адвокат рассказал о некоторых нюансах убийства.

«Он сам там пострадал. Его напарник тоже выстрелил не только в пилота, в бортмеханика и в жену Щербаня, а он еще и выстрелил в него из пистолета «Аграм-2000». Это автоматический пистолет. Там серия патронов, до 20 патронов. И он ранил его в шею, в плечо и в руку. И когда он наставил на него пистолет, он хотел прикончить, то он заплакал и прокричал: «Это я случайно у тебя выстрелил!». Мол, зацепился, упал и выстрелил в тебя», - добавил он.

Адвокат отметил, что прокуратура не смогла доказать, что Болотских является киллером Щербаня, а сам подзащитный заявлял: «Я помогал украинцам уничтожать сверхбогатых людей, я – Робин Гуд».

Поезд также упомянул, что во время рассмотрения дела об убийстве Щербаня судья не допустила представителя Павла Лазаренко – адвоката Никазакова – к делу по Лазаренко не был участником процесса, а «о Тимошенко вообще в деле не было ни слова!».

По мнению адвоката, с Вадимом Болотских сейчас могут торговаться.

«То, что его переводили сюда в СИЗО, то они его здесь держать вечно не могут, в СИЗО. Допросили и отправили. Но могут торговаться с тем, что давай показания какие-либо, не какие-либо, а какие нам выгодны, следствию, а мы за тебя попросим у Президента. Не о том, чтобы скостить (срок). Он может его помиловать», - сказал Поезд.

фото: Главред, zn.ua

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