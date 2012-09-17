Тюремщики настаивают: Тимошенко незаконно хранила таблетки

{1-} Тюремщики опровергли слова адвоката Юлии Тимошенко – Сергея Власенко о назначении врачами обнаруженных в палате экс-премьера лекарств.

Об этом сообщили в Пенитенциарной службе.

«Заявления Сергея Власенко 17 сентября о якобы назначении осужденной Юлии Тимошенко обнаруженных медпрепаратов ее врачами, а также то, что Тимошенко сама отдала работникам пенитенциарной системы изъятые у нее технические устройства, являются неправдивыми», - заявили в ведомстве.

Тюремщики также опровергли слова адвоката о добровольной передаче экс-премьером изъятых у нее вещей сотрудникам службы.

Опубликовано фото тайника Тимошенко

«Изъятие технических устройств и медпрепаратов осуществлялось непосредственно работниками Качановского исправительного учреждения и было документально оформлено в соответствии с требованиями законодательства», - заверили в пенитенциарной службе. якобы обнаруженные в палате экс-премьера лекарства были назначены врачами.

Тюремщики также опровергли слова адвоката о добровольной передаче экс-премьером изъятых у нее вещей сотрудникам службы.

Опубликовано фото тайника Тимошенко

Лекарства неизвестного происхождения были обнаружены 13 сентября среди личных вещей Тимошенко. Все эти вещи были переданы для исследования.

Тюремщики опубликовали новое скандальное видео сокамерниц Тимошенко

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 13 сентября тюремщики сообщили об обнаружении тайника в палате Тимошенко, замаскированного под Уголовный процессуальный кодекс, в котором хранились запрещенные технические устройства.

Кроме того, были найдены лекарства неустановленного происхождения.

Позже адвокат Тимошенко Александр Плахотнюк обнародовал заявление экс-премьера о том, что дозиметры четырежды фиксировали превышение допустимого уровня радиации, а также потребовал разрешить ей передать через защитников новые дозиметры.

СМИ опубликовали скандальное интервью сокамерницы Тимошенко

В понедельник Власенко подчеркнул, что пенитенциарная служба не имела права проводить обыск в палате Тимошенко, а также заявил, что лекарства во время обыска, проходившего в палате экс-премьера, были изъяты не у Тимошенко, а у медперсонала.

«Лекарства были изъяты у врачей, медицинского персонала, то есть Юлия Тимошенко к этим лекарствам не имеет никакого отношения. Это не первый случай, когда пенитенциарная служба распространяет какую-то чушь по поводу лекарств Тимошенко», - отметил Власенко.

Новости по теме:

Тимошенко объяснила, зачем хранила в палате дозиметры

Главврач: повышенная радиация в палате Тимошенко – абсурд

Опубликовано фото тайника Тимошенко