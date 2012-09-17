Тюремщики настаивают: Тимошенко незаконно хранила таблетки

17 сентября 2012, 19:45

 

{1-} Тюремщики опровергли слова адвоката Юлии ТимошенкоСергея Власенко о назначении врачами обнаруженных в палате экс-премьера лекарств.

Об этом сообщили в Пенитенциарной службе.

«Заявления Сергея Власенко 17 сентября о якобы назначении осужденной Юлии Тимошенко обнаруженных медпрепаратов ее врачами, а также то, что Тимошенко сама отдала работникам пенитенциарной системы изъятые у нее технические устройства, являются неправдивыми», - заявили в ведомстве.

Тюремщики также опровергли слова адвоката о добровольной передаче экс-премьером изъятых у нее вещей сотрудникам службы.

Опубликовано фото тайника Тимошенко

«Изъятие технических устройств и медпрепаратов осуществлялось непосредственно работниками Качановского исправительного учреждения и было документально оформлено в соответствии с требованиями законодательства», - заверили в пенитенциарной службе. якобы обнаруженные в палате экс-премьера лекарства были назначены врачами.

Тюремщики также опровергли слова адвоката о добровольной передаче экс-премьером изъятых у нее вещей сотрудникам службы.

Опубликовано фото тайника Тимошенко

Лекарства неизвестного происхождения были обнаружены 13 сентября среди личных вещей Тимошенко. Все эти вещи были переданы для исследования.

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Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 13 сентября тюремщики сообщили об обнаружении тайника в палате Тимошенко, замаскированного под Уголовный процессуальный кодекс, в котором хранились запрещенные технические устройства.

Кроме того, были найдены лекарства неустановленного происхождения.

Позже адвокат Тимошенко Александр Плахотнюк обнародовал заявление экс-премьера о том, что дозиметры четырежды фиксировали превышение допустимого уровня радиации, а также потребовал разрешить ей передать через защитников новые дозиметры.

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В понедельник Власенко подчеркнул, что пенитенциарная служба не имела права проводить обыск в палате Тимошенко, а также заявил, что лекарства во время обыска, проходившего в палате экс-премьера, были изъяты не у Тимошенко, а у медперсонала.

«Лекарства были изъяты у врачей, медицинского персонала, то есть Юлия Тимошенко к этим лекарствам не имеет никакого отношения. Это не первый случай, когда пенитенциарная служба распространяет какую-то чушь по поводу лекарств Тимошенко», - отметил Власенко.

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Опубликовано фото тайника Тимошенко

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