Лукашенко подарил арабским шейхам земли под Минском

{1-} Президент Беларуси Александр Лукашенко приказал бесплатно передать охотничьи угодья в Минской области представителям Катара.
Об этом сообщает «Белорусский партизан».
Земли находятся в Логойском и Смолевичском районах области. Планируется, что Катар построит на этих угодьях резиденцию и охотничьи вольеры.
Согласно указу Лукашенко, власти обязаны передать угодья до конца 2012 года. Отметим, что участки должны быть переданы Катару в аренду на 99 лет без какой-либо платы.
При этом точные границы передаваемых земель не указаны. Указано лишь, что минскому облисполкому поручено перевести данные участки из категории земель сельхозназначения и лесного фонда в категорию «земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения».
Официальных комментариев от представителей Лукашенко пока не было.
фото: belaruspartisan.org
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