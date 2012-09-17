В Пакистане из-за скандального фильма закрыт доступ к YouTube

{1-} Премьер-министр Пакистана Раджа Первез Ашраф распорядился закрыть доступ к видеопорталу YouTube из-за скандального фильма «Невинность мусульман».

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В распоряжении указано, что решение было принято после отказа руководства YouTube «удалить богохульный фильм с сайта».

Пользователи, которые сейчас заходят на портал, видят сообщение о том, что сайт содержит «непристойные материалы».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, снятый в США фильм «Невинность мусульман» спровоцировал волну нападений на американские дипломатические миссии в ряде мусульманских стран.

В фильме пророк Мухаммед изображен жестоким мошенником, который вступает в беспорядочные половые связи и придумывает «законы Аллаха» в своих интересах.

Фото: кадр фильма «Невинность ислама»

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