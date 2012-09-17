Кабмин предложил снизить цену дорогих машин, катеров и деликатесов

{1-} Кабмин предложил снизить пошлину на импорт автомобилей, катеров и деликатесов.

Об этом говорится в законопроекте, подготовленном Минэкономики, передают «Комментарии».

Министерство предложило снизить пошлины на новые автомобили с 6% до 5%; лодки, катера моторные, морские с 8% до 7,5%, моторные транспортные средства, оборудованные для временного проживания людей – с 6% до 5%.

Кроме того, предложено уменьшить льготные ставки на ввоз некоторых деликатесов, в частности, готовых или консервированных ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных – с 20% до 15%; приготовленных или консервированных плодов, орехов и других съедобных частей растений без добавления спирта и сахара – с 15% до 10%;

В законопроекте предусмотрено уменьшение ввозной пошлины только на те товары, уровень пошлин на ввоз которых превышает уровень, зафиксированный в протоколе о вступлении Украины в ВТО на 2013 год.

Те ставки ввозной пошлины, которые в Таможенном тарифе ниже международных тарифных обязательств, оставлены на действующем уровне.

По расчетам Минэкономики, в случае сохранения импорта на уровне 2011 года, поступления в бюджет от уплаты ввозной пошлины с этих товаров, уменьшатся на 4,4 миллиона долларов.

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