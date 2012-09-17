Экс-генпрокурор: подарки кандидатов избирателям - это прекрасно

{1-} Подарки избирателям от кандидатов являются нормальным явлением.

Об этом заявил кандидат в нардепы и трижды генпрокурор Святослав Пискун в интервью «Главкому».

По его словам, каждый кандидат «приносит что-то людям» - «кто-то что-то ремонтирует, кто-то что-то покупает».

«Дарят какие-то подарочки, что-то ремонтируют из фондов, покупают телевизоры, магнитофоны – это прекрасно. Супер, что хоть немножко того, что за счет людей заработали, им отдают. Это нормально. А люди знают, за кого голосовать, они мудрые», - считает Пискун.

При этом он также отметил, что «очень большая дифференциация между тем, что происходит в Киеве и в Киевской области, и тем, что происходит за 150 километров от столицы».

«Есть только два варианта: или правительство не знает, что там происходит, или делает вид, что не знает», - уверен Пискун.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, экс-генпрокурор убежден, что новая Рада будет совсем другой, в ней будут происходить «совсем другие вещи и течения, перипетии будут совсем другими».

«Определяющим в парламенте следующего созыва будет голосование депутатов-мажоритарщиков, а не списочников (депутатов по партийным спискам – прим.ред. ). Списочники будут просто отдыхать», - спрогнозировал Пискун.

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