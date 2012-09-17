В Харькове киллеры выпустили в бизнесмена 13 пуль

{1-} Во время покушения на двоих бизнесменов в Харькове киллеры выпустили в него 13 пуль, передает ТСН.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 16 сентября было совершено нападение на двоих бизнесменов, один из которых погиб на месте.

Из тела погибшего извлекли 13 пуль.

Как рассказал выживший бизнесмен, он сумел выбраться из машины и убежать, несмотря на пулю в спине. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Он уже дал показания и рассказал, что нападение произошло в тихом дворике средь бела дня.

Все произошло настолько быстро, что нападающего никто из свидетелей разглядеть не успел.

Возбуждено уголовное дело. Следователи рассматривают все версии вооруженного нападения, однако главным мотивом убийства в милиции считают бизнес-интересы погибшего.

фото, видео: youtube.com

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