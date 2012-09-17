Березовский оказался на грани банкротства - источники

17 сентября 2012, 23:26

{1-}Одиозный российский олигарх Борис Березовский задолжал не менее 130 млн фунтов стерлингов своим знакомым по бизнесу и юристам, пишет The Sunday Times, ссылаясь на информированные источники в Москве.

«По их словам, деньги были потрачены им на поддержание своего расточительного образа жизни, антикремлевские кампании и судебные баталии в Британии», — отмечает автор статьи Марк Франкетти, сообщает Inopressa.

В частности, источники утверждают, что судебные издержки по делу Абрамовича составили 50 млн фунтов, и помимо этого, Березовский задолжал предпринимателям около 80 млн фунтов.

На прошлой неделе, после достижения внесудебного урегулирования по претензиям на имущество своего бывшего партнера по бизнесу, покойного Бадри Патаркацишвили, бывший мультимиллиардер Березовский опроверг утверждения, что он находится на грани банкротства. Он отрицал также свою задолженность в 80 млн фунтов и отказался назвать размер своего долга. Впрочем, он ранее признавал, что у него имеются проблемы с деньгами.

«Я никогда не видел Бориса таким удрученным, как через две недели после поражения в суде, — сказал один из его близких друзей. - Нет смысла это отрицать. Он в трудном финансовом положении. Для него это тяжелое время, у него нет денег, и его репутация в Британии серьезно пострадала».

«Но Березовский — это Березовский, — добавил он. - Никогда не недооценивайте его способность отыграться».

Как сообщал Главред , что слушания по иску Березовского к Абрамовичу начались ещё 3 октября 2011 года. Березовский утверждает, что под давлением Абрамовича он был вынужден продать в 2000-2003 годах доли в нескольких российских компаниях, в том числе в «Сибнефти» и «РусАле», значительно дешевле их реальной стоимости. Истец требует в качестве компенсации 5,6 миллиардов долларов.

 Адвокат Малек неоднократно указывал на несостоятельность притязаний Березовского на долю в «РусАле».

«Березовский не видел предварительного договора о слиянии алюминиевых активов до начала этого судебного процесса. Как он мог участвовать в слиянии, если ничего о нем не знал?», - заявил Малек.

В дополнение к этому адвокат Аткин сказал, что нет свидетелей, которые бы видели олигарха на переговорах по покупке алюминиевых заводов, на основе которых потом был создан «РусАл".

Напомним, 31 августа 2012 года Высокий суд Лондона в пятницу отклонил иск российского олигарха Бориса Березовского против другого бизнесмена из РФ бывшего губернатора Чукотки Романа Абрамовича на сумму в примерно $5,5 млрд

фото: stihi.ru

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