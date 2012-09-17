Названы самые бедные страны мира

{1-}Американские финансовые аналитики составили рейтинг стран, основное население которых живет в условиях крайней нищеты.

Почти вся первая десятка нищенствующих стран находится в Африке. Исключение составляет лишь Гаити, оказавшаяся на первом месте рейтинга. В этой стране в Карибском море, постоянно страдающей от голода, стихийных бедствий и государственных переворотов, за чертой бедности живет 77% населения, тратя менее 1 доллара в день, пишет ТСН.

Примечательно, что вторую позицию заняла Экваториальная Гвинея с достаточно высоким показателем ВВП на душу населения. Однако доходы от продаж нефти и газа распределяются таким образом, что в стране бедствуют 76,8% жителей, а продолжительность жизни в среднем составляет всего 50,8 лет.

На третьем месте находится Зимбабве - страна, пережившая рекордную гиперинфляцию.

Бедняков в этом государстве исследователи насчитали 72%. Далее в списке расположились Демократическая Республика Конго (71,3%), Свазиленд (69,2%), Эритрея (69%), Мадагаскар (68,7%), Бурунди (66,9%), Сьерра-Леоне (66,4%), Сан-Томе и Принсипи (66,2%).

Фото newizv.ru

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