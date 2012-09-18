Тигипко посетовал, что в украинских судах правды не найти

{1-}Суды в Украине часто работают на себя и правды там сегодня ни люди, ни предприятия практически не находят. Об этов в эфире "Свободы слова" заявил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко.

По его словам, власть сделала первый шаг в реформировании судебной системы, пишет Обозреватель.

"Суды достаточно независимы. Только часто они работают на себя. Они работают на какой-то заказ. Я знаю, о чем я говорю. Мы говорим, что может повлиять, условно говоря, какая-то администрация. Районные же администрации, областные администрации сами жалуются на суды. Мы уменьшили давление административное на них, но они сами на себя работают практически и правды там сегодня ни люди, ни предприятия практически не находят. Это главная беда. Но мы сделали первый шаг и нужно двигаться дальше. Там огромные проблемы. Об этом говорят все: от наших маленьких предпринимателей до крупных инвесторов, которые приходят в Украину. Это огромная проблема", - сказал Тигипко.

Напомним, ранее Сергей Тигипко рассказал, когда в Украине заработает налог на роскошь.

Как сообщал «Главред», 5 июня в парламенте был зарегистрирован законопроект «о налогообложении богатства и предметов роскоши».

В ГНСУ подсчитали, что в случае принятия налога на роскошь в распоряжении налоговой службы есть все необходимое для его профессионального администрирования. По оценкам ведомства, этот налог может приносить дополнительно от 800 миллионов до 1 миллиарда гривен в год.

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