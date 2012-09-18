В Ливии уволены чиновники, отвечавшие за безопасность дипмиссии США

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Власти Ливии уволили двух высокопоставленных чиновников, отвечавших за обеспечение безопасности в городе Бенгази на востоке страны, где неделю назад в результате нападения на дипмиссию США был убит посол этой страны, передает в понедельник агентство Франс Пресс.

По данным агентства, речь идет о заместителе министра внутренних дел Ванисе аш-Шарифе, который отвечал за обеспечение безопасности в этом регионе. Сообщается, что документ об его увольнении был подписан еще 12 сентября - на следующий день после того, как было объявлено о гибели американского посла в Ливии Криса Стивенса.

Кроме того, в связи с инцидентом своего поста лишился глава Службы национальной безопасности в самом Бенгази, генерал Хусейн Хамида, отмечает агентство.

Неизвестные 11 сентября обстреляли из гранатометов здание консульства США в ливийском Бенгази, при этом кроме посла США погиб сотрудник информационного департамента посольства Шон Смит, а также двое бывших спецназовцев.

СМИ сообщали, что нападение на дипломатическое представительство в Бенгази было спровоцировано информацией о появлении в интернете созданного в США фильма Невинность мусульман, который, по мнению представителей этой конфессии, оскорбляет их религиозные чувства.

фото: whitehouse.gov