За голову президента Сирии обещают 25 миллионов

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Сирийская свободная армия пообещала заплатить тому, кто выдаст ей президента страны Башара Асада, 25 миллионов долларов.

Они будут рады получить Асада в любом виде — "живым или мертвым", сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

Как пояснил один из командиров ССА Ахмета Хиджази, эти средства будут выплачены "сирийскими бизнесменами, работающими в стране и за ее пределами и поддерживающими ССА".

Объявляя о награде, повстанцы, в первую очередь, надеются, что сирийского лидера предаст кого-то из его ныненшних. Хиджази подчеркнул, что вознаграждение призвано "побудить к действию членов близкого окружения Асада".

Как ранее писал Главред, гражданская война в Сирии не прекращается уже полтора года. За это время жертвами вооруженного конфликта, по данным ООН, уже стали более 30 тыс. человек.

По подсчетам представителей ООН, за это время из страны бежали более четверти миллиона граждан.

Больше всего беженцев зарегистрировано в Иордании – свыше 85 тысяч. В Турции их около 80 тысяч. Десятки тысяч людей бежали также в Ливан и Ирак.

По данным ООН, реальное число беженцев еще больше, поскольку многие из них до сих пор не зарегистрированы местными властями.

фото: prezident.gov.ua

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