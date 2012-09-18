Азаров даст сотрудникам КС и Нацбанка бесплатное жилье

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Кабинет министров Украины расширил перечень госслужащих, имеющих право на получение служебного жилья.

Отныне, согласно Постановлению Кабмина N851 от 12 сентября 2012 года в список внесены работники Конституционного суда, Национального банка, а также руководство Счетной палаты, сообщает правительственный портал.

Кабмин также постановил, что фонд служебного жилья формируется из новопостроенного жилья, освобожденных жилых помещений или квартир, приобретенных у физических и юридических лиц за счет собственных средств указанных учреждений.

Как ранее писал Главред, новым законом о занятости предлагается предоставлять служебное жилье молодым специалистам, которые согласились работать в селе.

По словам директора Киевского городского центра занятости Виктора Сухомлина, в случае если такой специалист заключит контракт сроком не менее чем на три года он получит служебное жилье. Кроме того, по его словам, такой специалист получит одноразовую помощь в размере десятикратной минимальной зарплаты.

"А в случае если специалист проработает 10 лет в населенном пункте, то он получит жилье в собственность",- подчеркнул Сухомлин и выразил надежду, что в бюджете будет достаточно средств для реализации нового закона.

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