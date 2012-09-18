Сегодня откроется сессия Генассамблеи ООН

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В Нью-Йорке 18 сентября открывается 67-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В повестку дня работы сессии внесены 168 вопросов.
Центральной проблемой станет ситуация на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии, где с марта 2011 г. продолжается противостояние властей и оппозиции, сообщает УНИАН.
Еще одной острой темой станет атомная программа Ирана, против которого введены международные санкции.
Как ранее писал Главред, МАГАТЭ пытается получить доступ на атомный объект в иранском г.Парчине, где, как полагают, могут проводиться ядерные исследования. Однако в Иране отвергают обвинения, утверждая, что разработки носят исключительно мирный характер.
Кроме того, возможно продолжение жарких дискуссий о заявке Палестинской автономии, которая стремится стать членом ООН.
Председателем на заседаниях Ассамблеи станет бывший министр иностранных дел Сербии Вук Еремич.
фото: un.org
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