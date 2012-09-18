В Мексике из тюрьмы сбежали 130 зеков

{1-} На северо-востоке Мексики 132 заключенных совершили побег из тюрьмы в городе Пьедрас-Неграс, сообщили журналистам представители местной прокуратуры.

Узники сбежали через тоннель, который они прорыли под деревообрабатывающим цехом, сообщает «Интерфакс-Украина».

Глубина тоннеля составляет 2,90 метра, ширина - 1,20 метра, а длина - 7 метров.

На автотрассах близ тюрьмы дежурят сотрудники федеральной и местной полиции, а также военнослужащие мексиканской армии, разыскивающие сбежавших узников.

Пьедрас-Неграс находится на границе с США, поэтому американские власти были оповещены об инциденте. Они приняли меры предосторожности.

Следователи допросили начальника тюрьмы, главу службы безопасности и охранников в связи с инцидентом. Местные официальные лица поручили судье издать ордер на арест этих лиц.

Мексиканские власти объявили награду в размере 15 600 долл. за информацию, которая приведет к задержанию сбежавших узников.

Ранее «Главред» неоднократно сообщал о порядках, царящих в мексиканских тюрьмах, - там вовсю орудуют наркокартели и постоянно вспыхивают вооруженные бунты с многочисленными жертвами.

фото: presstv.ir

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