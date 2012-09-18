Сегодня ЦРУ отмечает 65-летие

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Центральному разведывательному управлению США (ЦРУ, англ. Central Intelligence Agency) 18 сентября исполняется 65 лет.

ЦРУ – это агентство Федерального правительства США, основной функцией которого является сбор и анализ информации о деятельности иностранных правительств, организаций и граждан, основной орган внешней разведки США, сообщает УНН.

После подписания президентом Трумэном Закона о национальной безопасности, 18 сентября 1947 года, с целью централизации всей разведывательной работы в рамках единой организации было официально учреждено Центральное разведывательное управление, подчиненное Совету национальной безопасности.

Ранее, во время Второй мировой войны по указанию президента Рузвельта была создана первая в истории США разведывательная организация "Управление стратегических служб" (УСС). После войны президент Трумэн расформировал УСС, но, понимая необходимость в систематизации разведывательной работы, которая до этого велась армейскими управлениями, в 1946 году издал директиву о создании Национального разведывательного управления.

Первым директором ЦРУ стал контр-адмирал Роскоу Хилленкоттера. Практически с первого дня своего существования Управление было занято проведением специальных операций, достигавшие иногда размаха настоящих военных действий. Причем деятельность ЦРУ основывалась на двух важных директивах: операции должны быть тайными и проводиться так, чтобы правительство могло отрицать свою причастность к ним.

Как ранее писал Главред, Международная правозащитная организация Human Rights Watch, изучив материалы секретных архивов свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи, выяснила, что в течение 8 лет, с 2003 по 2011 годы, спецслужбы двух западных стран — ЦРУ, MI5 и MI6 — фактически работали на Каддафи, отлавливая и переправляя в Триполи его врагов.

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