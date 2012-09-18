Патриарх Кирилл написал книгу о дзюдо

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил соавтором книги "И вечный бой" на японском языке, рассказывающей об искусстве борьбы самбо и дзюдо, презентация которой прошла в Токио.

В презентации приняли участие патриарх Кирилл, митрополит Токийский и всей Японии Даниил, архиепископ Сендайский Серафим, члены делегации РПЦ, японские клирики и миряне, представители общественности, русскоязычные соотечественники, сообщает РБК.

Предстоятель делится своими размышлениями о святителе Николае Японском, который являлся духовным наставником изобретателя борьбы самбо Василия Ощепкова. В книге повествуется о годах, проведенных Ощепковым в Японии, учебе в духовной семинарии и влиянии, которое оказал на его становление святой равноапостольный Николай Японский.

Автором книги является знаменитый тренер и мастер единоборств Анатолий Хлопецкий. Он сообщил, что познакомился с будущим патриархом, когда Кирилл еще был митрополитом Смоленским и Калининградским в Калининграде.

В те времена тренер не мог решить вопрос, как научить подопечных ответственно относиться к своим умениям: не был уверен, не используют ли они полученные навыки во вред. В беседах с Кириллом он рассуждал и о том, как воспитывать детей в православном духе. Именно тогда нынешний патриарх рассказал Хлопецкому, что Николай Японский благословил Ощепкова на овладение боевыми искусствами в знаменитой японской школе единоборств.

Хлопецкий долго уговаривал патриарха стать соавтором книги. Кирилл отказывался, но настойчивому тренеру удалось его убедить.

Как ранее писал Главред, в июне этого года с официального сайта РПЦ при помощи фотошопа были убраны с руки патриарха часами Breguet стоимостью 30 тысяч евро, однако компьютерщики забыли убрать со снимков отражение часов на полированной поверхности стола. Это привело к большому конфузу, а патриарху Кириллу за исчезновение дорогих часов с его руки на фотографии присудили премию "Серебряная Калоша".

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