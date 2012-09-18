Бывший бютовец перешел к регионалам

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Во вторник, 18 сентября, бывший нардеп-бютовец Вадим Коротюк вошел в состав фракции Партии регионов в Верховной Раде.
Об этом сообщил спикер Верховной Рады Владимир Литвин на утреннем пленарном заседании парламента, сообщает «Интерфакс-Украина».
«Согласно заявлению и закону о регламенте, Вадим Коротюк вошел в состав фракции Партии регионов», - сказал Литвин.
Коротюк был избран в украинский парламент по спискам Блока Юлии Тимошенко. Из состава фракции «БЮТ-Батькивщина» он вышел 30 июля нынешнего года, в один день с Сергеем Мищенко.
Ранее «Главред» сообщал, что Мищенко заявил о выходе из фракции «БЮТ-Батьківщина» потому, что считает: Юлия Тимошенко не знает о том, как сформированы избирательные списки объединенной оппозиции и собирается баллотироваться в Верховную Раду в мажоритарном округе.
фото: 24tv.ua
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