Смертники устроили теракты против иностранцев в Афганистане

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По меньшей мере 17 человек погибли за два дня в результате действий террористов-смертников.

18 сентября террорист-смертник взорвал микроавтобус, который следовал в международный аэропорт в столице Афганистана Кабуле, в котором были в основном иностранные граждане, контрактные рабочие, а днем ранее террористка-смертница взорвала себя в знак протеста против фильма "Невинность мусульман", сообщает Ukranews.

По словам источника в местной полиции, среди погибших 18 сентября – восемь иностранцев и один переводчик – афганец по национальности.

А 17 сентября, кроме террористки погибли восемь человек – иностранцы, работавшие в международной логистической компании. Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Хизб-е-Ислами".

"Это ответ на появление антиисламского видео", – рассказал представитель террористов Зубаир Седики.

Как ранее писал Главред, трейлер снятого в США любительского фильма "Невинность мусульман" был размещен на сайте YouTube в июле. Пророк Мухаммед в этой картине изображен мошенником, который придумывает "законы Аллаха" в собственных интересах и вступает в беспорядочные половые связи.

Фильм вызвал волну протеста в мусульманских странах: исламисты совершили серию нападений на американские посольства в Ливии, Египте, Бангладеш, Йемене, Судане, Австралии, Азербайджане. Во время атаки диппредставительств США были убиты десятки человек, сотни получили ранения. На прошлой неделе в результате ракетного обстрела консульства США в ливийском Бенгази был убит американский посол Кристофер Стивенс.

фото, видео: кадры видео bbc.co.uk , euronews.com , youtube.com

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