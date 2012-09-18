Рада решила собираться только раз в неделю

{1-} Во вторник, 18 сентября, в Верховной Раде решили, что в парламенте нынешнего созыва до очередных выборов, запланированных на 28 октября, пройдет только три дня пленарных заседаний.

За постановление о внесении изменений в календарный план работы нынешней сессии украинского парламента проголосовали на заседании 264 народных депутата, сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно постановлению, до конца работы нынешнего созыва парламента в Раде проведут только 3 дня заседаний, все во вторник: 18 сентября, 2 октября и 16 октября.

Остальные дни депутаты будут работать либо в комитетах, либо в округах.

Ранее «Главред» сообщал, что 17 сентября регионалы предложил выделить на пленарной неделе только 1 день голосования по нормативно-правовым актам.

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