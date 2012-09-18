В Раде подрались депутаты

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В кулуарах Верховной Рады нардеп-бютовец Руслан Богдан подрался со своим коллегой – внефракционным Григорием Омельченко, который сейчас входит в избирательный список «Нашей Украины».

Омельченко подтвердил, что между ним и Богданом произошел конфликт, сообщает Главком.

«Он меня ударил, я ему ответил. Но о подробностях я вам не буду говорить. Я спешу», – сказал Омельченко.

Как ранее писал Главред, между Григорием Омельченко и Русланом Богданом давно назревал конфликт из-за так называемого педофильского скандала.

Григорий Омельченко был одним из инициаторов раскрутки в 2009 году истории с заявлениями о сексуальном насилии над детьми, которое якобы происходило в лагере "Артек".

Вина депутата, как и его коллег, доказана не была, а Руслан Богдан заявил, что Григорий Омельченко, распространяя информацию о «педофильском скандале», исполнял заказ Виктора Ющенко и Виктора Януковича для уничтожения рейтинга Юлии Тимошенко.

фото, видео: kommersant.ua, Главред, youtube.com

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