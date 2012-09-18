Противник Обамы назвал американцев "бесхребетными нахлебниками"

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Кандидат в президенты от Республиканской партии США Митт Ромни считает американцев "бесхребетными нахлебниками".

Об этом стало известно после публикации видео, снятого скрытой камерой во время ужина Ромни с частными спонсорами, сообщает ВВС.

"Мне никогда не убедить их в том, что они должны проявлять личную ответственность и сами о себе заботиться", – утверждает на видео Ромни.

Предположительно, видео было снято во время одного из ужинов спонсоров Республиканской партии после того, как стало ясно, что кандидатом от республиканцев станет Митт Ромни.

"47% - за него (за Обаму. – Ред.), и это те, кто зависят от правительства, кто верят, что они – жертвы обстоятельств, что правительство обязано о них заботиться. Это те, кто верят, что имеют право на бесплатное медицинское обслуживание, на еду, на жилье, да на все", – рассуждает Ромни.

В ответ на публикацию видео изданием Mother Jones Митт Ромни заявил, что то же самое утверждал публично.

Ранее во время своих выступлений Ромни говорил, что "хочет помочь всем американцам, испытывающим трудности в экономической ситуации, к которой привела политика Обамы".

В то же время, представитель штаба Митта Ромни Гейл Гитчо официально заявила, что бывший губернатор штата Массачусетс и раньше ясно давал понять, что обеспокоен растущим числом американцев, чье благосостояние зависит от действия федеральных властей. Особую обеспокоенность Ромни, по ее словам, вызывали 23 миллиона безработных и тот факт, что один из шести американцев оказался за чертой бедности.

В ответ представитель штаба Обамы Джим Мессина, заявил, что "сложно быть президентом всех американцев, если презрительно списывать со счетов половину нации".

По мнению экспертов, подобные утверждения могут стать сильным ударом для Ромни, которого оппоненты безжалостно критиковали за то, что он имеет мало представления об истинном положении дел и живет жизнью привилегированного класса.

Как ранее писал Главред, 17 сентября штаб Ромни объявил о серьезных изменениях в предвыборной стратегии кандидата от республиканцев.

Планируется, что Митт Ромни будет чаще выступать по конкретным политическим вопросам и предложениям. До последнего времени он в основном критиковал экономическую политику президента Обамы.

Опросы в конце прошлой недели показывали, что Митт Ромни уступает по популярности Бараку Обаму в целом по стране и в некоторых штатах. Его рейтинг популярности – 46%, в то время как за Обаму готовы проголосовать 49% избирателей.

фото novostimira.com.ua

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