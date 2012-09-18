Подробности драки в Раде: Омельченко ударили из-за «дела педофилов»

{1-} Нардеп-бютовец Руслан Богдан сегодня ударил другого депутата Григория Омельченко за то, что тот отказался опровергнуть информацию о его причастности к так называемому «делу педофилов».

Об этом сам Богдан рассказал журналистам после инцидента, сообщает УНИАН.

Бютовец напомнил, что в 2009 году Омельченко обвинил несколько народных депутатов, в том числе и его, в том, что они педофилы.

«Три года Генеральная прокуратура расследовала это дело, и никаких доказательств и ни одного подтверждения не нашли», - сказал он.

Богдан отметил, что такие обвинения в 2009 году, безусловно, были пиар-технологией во время президентских выборов.

«Я попросил Омельченко опровергнуть эту информацию, и он отказался. Поэтому у меня не было другого выхода», - сказал Богдан.

Нардеп депутат отметил, что не мог поступить иначе, хотя и не считает правильным выяснение отношений подобным образом.

Ранее «Главред» сообщал, в кулуарах Верховной Рады между бютовцем Богданом и внефракционным Омельченко произошел инцидент. Депутаты разговаривали в кулуарах парламента. Богдан внезапно ударил кулаком Омельченко в лицо и ушел.

Также напомним, что 13 октября 2009 года нардеп-регионал Вадим Колесниченко заявил о фактах растления несовершеннолетних в «Артеке».

Руководство «Артека», в свою очередь, заявило, что факты растления детей не имеют никакого отношения к центру.

Позднее стало известно, что по этому вопросу народный депутат Григорий Омельченко направлял многочисленные обращения к Президенту, в Генпрокуратуру и МВД. Омельченко заявил, что в скандале фигурируют три народных депутата.

фото, ВИДЕО: kommersant.ua, Главред, youtube.com

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