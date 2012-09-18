Опубликовано видео последних минут жизни посла США, убитого в Ливии

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В ходе расследования обстоятельств гибели американского посла Кристофера Стивенса в Ливии обнаружены кадры любительской съёмки, на которых запечатлены последние минуты его жизни.

Как утверждается, эти кадры, обнародованные 18 сентября, были сделаны в здании американского консульства в Бенгази после нападения исламистов, сообщает Euronews.

По словам местных жителей, они обнаружили Стивенса в одном из помещений консульства. Как утверждают очевидцы, он был еще жив. Поняв это, люди стали кричать: "Слава Аллаху!".

Они не знали, кто этот человек, но видели, что это иностранец и понимали, что ему нужна помощь.

"Я видел, что он был жив. Все говорили – да, он жив. Его глаза двигались, он смотрел на нас. Мы не знали, что это посол, мы думали, что это просто какой-то иностранец, и мы должны помочь ему", – рассказал один из очевидцев.

Как ранее писал Главред, 11 сентября, в ливийском городе Бенгази было совершено нападение на американское консульство, жертвами которого стали четверо граждан США, в их числе посол США в Ливии Крис Стивенс.

17 сентября власти Ливии уволили двух высокопоставленных чиновников, отвечавших за обеспечение безопасности в городе Бенгази.

фото, видео: whitehouse.gov, youtube.com

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