Тимошенко оставили в больнице еще на месяц

{1-}Экс-премьер Юлия Тимошенко будет находиться в ЦКБ №5 «Укрзалізниці» под наблюдением украинских и немецких врачей еще минимум месяц, сообщила глава совместной медицинской комиссии, первый заместитель министра здравоохранения Украины Раиса Моисеенко.

«Есть необходимость оставить пациентку в условиях стационара «Укрзалізниці» под наблюдением украинских и немецких врачей на данный момент», - цитирует Моисеенко «Интерфакс-Украина».

Она также отметила, что это совместное решение украинских и немецких медиков, которое было принято с учетом в том числе и просьб пациентки.

По словам Моисеенко, ориентировочно срок пребывания Тимошенко в стационаре будет продлен на месяц, но возможно и на более длительное время в зависимости от эффективности предложенных схем реабилитации.

Глава совместной комиссии также отметила, что пребывание Тимошенко в стационаре превышает стандартные сроки лечения.

«Стандартизировано лечение предполагает, как правило, 14-21 день. Сегодня превышение достаточно серьезное. Мы продолжаем стационарное лечение пятый месяц. Однако ситуация просто сама нестандартная и пациентка несколько особая», - сказала Моисеенко.

Ранее «Главред» сообщал, что, 11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева приговорил Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009-м году. Она отбывает наказание в Качановской исправительной колонии в Харькове с конца декабря 2011 года.

Защита неоднократно заявляла о проблемах со здоровьем еще во время ее пребывания в Киевском СИЗО и требовала обследования независимыми медиками, поскольку Тимошенко не доверяет украинским врачам. 9 мая Тимошенко перевели из колонии в ЦКБ №5. Тактику и медикаментозное лечение экс-премьера в ЦКБ №5 определяют немецкие врачи из клиники «Шарите».

фото: president.lt

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