Пресс-конференция лидера КПУ Петра Симоненко. Стенограмма.

8 июля 2009, 10:33

на тему: «Левая идея в Украине: прошлое, настоящее, будущее»

Петр Симоненко: Приветствуя всех участников конференции, я хотел бы сказать, что эта тема волнует сегодня многих. Действительно, ведется много разговоров относительно той политической практики, которую имели коммунисты за 74 года советской власти, будет ли перспективной реализация этой идеи на территории Украины.
Я могу сказать только одно: какие бы разговоры ни велись, какие бы обвинения ни звучали, как бы сегодня ни переделывали нашу историю, левая идея – вечна, и она будет жить вечно.
Свидетельством тому является то, что как только началась предвыборная кампания, сразу же все начали говорить о левой идее, о принципах справедливости, о равенство, о защите простых тружеников, говорить о том, что сегодня необходимо заботиться о минимальном прожиточном уровне. Пять лет об этом молчали, но когда началась предвыборная кампания, об этом начали говорить.
Мы сегодня снова являемся свидетелями того, что левая идея изменяет мир. Если классики, философы, которые говорили о левой идее, пытались ее аргументировать или объяснить, то Маркс практически перевел ее в плоскость того, как изменить мир. Левую идею он показал как тот свет, который помогает людям на самом деле быть активными.
Левая идея – это всегда прогресс. А правая идея – это регресс в развитии общества. Правая идея выражает интересы небольшого числа людей, но эти люди используют именно левую идею, когда борются за власть.

«Главред»: Оцените, пожалуйста, перспективы объединения политических сил левого толка.

Петр Симоненко: На последнем Пленуме Центрального комитета партии 4 июля мы обсудили вопросы объединения левых политических сил в борьбе за президентское кресло и в целом как механизм объединения общества, потому что в обществе подавляющее большинство поддерживает как раз левые идеи. Может быть, люди не всегда осознают, что это левые идеи, но по определению своих интересов они поддерживают именно левую идею.
Мы обратились ко всем левым партиям. Это обращение уже обнародовано. Мы предложили сделать первый шаг в объединении наших усилий относительно единого кандидата на выборы от левых сил – это кандидат от Коммунистической партии. Далее, если мы пройдем этот этап, - это объединение в практической площади в плане формирования общих списков на выборы в местные советы и глав органов местного самоуправления. Далее будет объединение во время выборов в парламент.
Таким образом, мы предлагаем реально пройти тот путь до объединения, который исключит возможные амбиции и выкристаллизует основные проблемы, вокруг которых мы объединим свои усилия.
Уже начался процесс переговоров, и на первом этапе они успешны и положительны.

«Главред»: Каким именно политическим силам вы предложили сотрудничество?

Петр Симоненко: Прежде всего, это касается левых политических партий. Это Социалистическая партия Украины, это «Справедливость» Ивана Чижа и Прогрессивная социалистическая партия. Мы сделали перечень общественных организаций, которые также поддерживают левую идею, и с ними мы также будем вести переговоры.
На сегодняшний день мы удовлетворены тем, в какой атмосфере проходят эти переговоры.

«Главред»: Приглашали ли вы к сотрудничеству политическую силу Василия Волги – «Союз левых сил»?

Петр Симоненко: Да, с Василием Волгой мы уже встречались. Его заинтересовала наша идея, он готов принять участие в ее реализации, и это уже является позитивом.

«Главред»: Вы будете выдвигать свою кандидатуру на пост Президента Украины. Какой будет ваш основной лозунг?

Петр Симоненко: Мы пока не определили в формуле содержание этого лозунга для этой предвыборной кампании. Целевая задача этой избирательной кампании – сменить политическую систему, заменить политический режим, привести к власти тех людей, которые будут честно работать для народа Украины, сломать хребет коррупции во власти, исключить возможность, чтобы крупный капитал использовал государственные институты власти только для защиты своих интересов. Я говорю об общих подходах, которые мы, безусловно, реализуем.
Уже сама повестка дня этих выборов – а они должны радикально изменить ситуацию в обществе, - потребует от нас уточнения этих принципиальных подходов во временном факторе выборов января следующего года.
У нас работают группы научных сотрудников, которые готовят эти предложения, исходя из той практики, которую мы имеем. Мы будем продолжать то, что мы начинали в предыдущей кампании, учитывая те изменения, которые произошли за последнее время.

«Главред»: То есть, можно сказать, что коммунисты уже начали предвыборную кампанию?

Петр Симоненко: Можно утверждать то, что коммунисты никогда не прекращали борьбы за власть.
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