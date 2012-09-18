В Украине Лазаренко немедленно арестуют – экс-замгенпрокурора

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В случае возвращения экс-премьера Павла Лазаренко в Украину его ждет арест, поскольку в настоящее время в его отношении открыто уголовное дело.

Об этом экс-заместитель генерального прокурора Украины Николай Обиход заявил в Киеве на пресс-конференции 18 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.

"В случае добровольного возвращения в Украину уже в аэропорту Борисполь его будут ждать соответствующие службы, которые произведут задержание", – сказал он

При этом Обиход допускает, что Лазаренко могут депортировать из США, в случае если ему не предоставят там вид на жительство. "Он может быть депортирован в страну, из которой приехал – в Грецию, или в страну, гражданином которой он является – в Украину", – отметил он.

В этой связи руководитель социологического центра "Украинский барометр" Виктор Небоженко отметил, что Павел Лазаренко, скорее всего, не вернется в Украину после освобождения, а поселится в соседней стране.

"Я не думаю, что Лазаренко решится на приезд в Украину – он может осесть в какой-нибудь соседней с Украиной страной", – сказал он.

В то же время, политолог не исключает, что одной из целей возвращения Лазаренко в Украину может стать желание найти способы доказать свою невиновность.

Как ранее писал Главред, Павел Лазаренко выйдет на свободу 1 ноября. В США украинский экс-премьер обвиняется в отмывании денег, полученных незаконным путем и переведенных на зарубежные счета в 1994-1999 гг. В августе 2006 года он был приговорен калифорнийским судом к девяти годам тюрьмы за отмывание денег и другие преступления.

фото: hromada.kiev.ua

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