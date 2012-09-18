Счастливые люди на билбордах регионалов оказались американцами

{1-} Фотографии для билбордов, используемых в рекламе Партии регионов под лозунгом «От стабильности к благосостоянию!» были приобретены в американском фотомагазине.

Об этом сообщает сайт «Главное».

Фотография для билборда, где изображено счастливое семейство в трех поколениях, куплена у Shutterstock, а подписанный релиз этой модели хранится в главном офисе компании Shutterstock Images LLC, 60 Broad Street, 30th Floor, New York, NY 10004, USA.

«Большая семья с детьми в доме» обошлась регионалам в 100 долларов за скачивание с сайта www.shutterstock.com одного изображения любого формата.

Никакого отношения к Украине эти люди не имеют.

Как известно, это не первый подобный случай. В 2007 году Партия регионов распространяла рекламную продукцию с надписью «Партия регионов. Стабильность и благополучное! Сделай свой выбор!», - сообщает «Украинская правда».

На фото бордов и календариков была изображена девочка с зонтиком в синем дождевике. Тогда оказалось, что фото взяли в американском банке фотографий «Corbis».

Ранее «Главред» сообщал, что известная «бабушка с котом» тоже оказалась не украинкой. Ее фото было сделано в Масельге (Архангельская область, недалеко от Каргополя).

фото: glavnoe.ua

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