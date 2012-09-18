Тимошенко может стать инвалидом – немецкий врач

{1-}

По мнению врача-невропатолога берлинской клиники «Шарите» Лутца Хармса, экс-премьер-министр Юлия Тимошенко может стать инвалидом.

Об этом Хармс заявил на брифинге перед харьковской ЦКБ №5, где Тимошенко проходит курс реабилитации, отвечая на вопросы журналистов, сообщает УНИАН.

“Я не могу сказать, что мы можем полностью исключить эту вероятность. С одной стороны, мы достаточно положительно можем оценивать развитие всех событий. И мы надеемся, что мы сможем избежать инвалидности”, – сказал Хармс.

По словам немецкого врача, именно надежда избежать инвалидизации Тимошенко была основой решения о продолжении наблюдения за экс-премьером в условиях стационара харьковской больницы.

“Эта надежда и является основой для нашего общего решения продолжить терапевтическое лечение, решения, которое было принято сегодня”, – отметил он.

Как ранее писал Главред, 18 сентября, первый замминистра здравоохранения Украины Раиса Моисеенко заявила, что Юлия Тимошенко останется под стационарным наблюдением украинских и немецких специалистов в ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове, по меньшей мере, еще на месяц.

Справка: в октябре 2011 года Печерский райсуд Киева приговорил экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая, в связи с ухудшением здоровья, Тимошенко находится в харьковской ЦКБ №5 (у нее диагностирована межпозвонковая грыжа).

Лечение Тимошенко проходит под наблюдением медиков из берлинской клиники «Шарите».

фото: Новости-N.

Новости по теме:

Тимошенко оставили в больнице еще на месяц

К Тимошенко приехал немецкий врач

Мельниченко связал Тимошенко с убийством Щербаня: новые подробности скандала