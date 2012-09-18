Опубликовано видео драки в Раде

В Сети появилось видео того, как 18 сентября в Раде подрались нардеп-бютовец Руслан Богдан и внефракционный депутат Григория Омельченко , который отказался опровергнуть информацию о причастности бютовца к так называемому «делу педофилов».

В свою очередь Омельченко не считает случившееся инцидентом. «По возрасту он мне в дети годится, а я на детей руку не поднимаю. И не считаю, что это был инцидент», - подчеркнул он в комментарии lb.ua.

Напомним, ранее Богдан рассказал, что в 2009 году Омельченко обвинил несколько народных депутатов, в том числе и его, в том, что они педофилы.

«Три года Генпрокуратура расследовала это дело, и никаких доказательств и ни одного подтверждения не нашли», - сказал он.

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Богдан отметил, что такие обвинения в 2009 году, безусловно, были пиар-технологией во время президентских выборов.

«Я попросил Омельченко опровергнуть эту информацию, и он отказался. Поэтому у меня не было другого выхода», - сказал Богдан.

Нардеп депутат отметил, что не мог поступить иначе, хотя и не считает правильным выяснение отношений подобным образом.