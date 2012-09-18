«Динамо» проиграет ПСЖ: прогнозы специалистов

{1-} Бывшие футболисты «Динамо» поделились прогнозами на матч первого тура Лиги чемпионов между «Динамо» и ПСЖ, который состоится сегодня вечером в Париже.

В основном они склоняются к версии, что «Динамо» если не проиграет, то уж точно не выиграет, сообщает tsn.ua.

Дмитрий Непогодов, воспитанник «Динамо» и бывший голкипер марсельского «Олимпика» - 2:0

«ПСЖ, несомненно, является легендарным клубом с богатой историей. Во Франции парижане пользуются огромной популярностью среди любителей футбола, стабильно заполняющих трибуны «Парк де Пренс». А это, безусловно, свидетельствует о том, что игроки устраивают на поле настоящее шоу.

Однако с тех пор, как я следил за этой командой, прошло немало времени. После последних событий (прихода арабских владельцев, супертрансферов) сказать, что из себя представляет нынешний ПСЖ, — задача не из легких. Единственное, в чем можно быть уверенным, что французы планируют начать сезон в Лиге чемпионов с победы».

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Сергей Ковалец, бывший полузащитник «Динамо» - 0:0.

«В ПСЖ сейчас много новых футболистов, пока нет сыгранности состава, в чемпионате страны они три матча сыграли вничью. А киевское «Динамо», скорее всего, будет действовать от обороны и искать варианты в контратаке.

Ничья станет хорошим результатом для киевлян. И, на мой взгляд, наиболее вероятным.

В Лиге чемпионов, конечно, команды очень сильные, но «Динамо» прошло уже два отборочных этапа, сыграв с коллективами хорошего уровня - голландским «Фейеноордом» и немецкой «Боруссией» из Менхенгладбаха. Таким образом, подопечные Юрия Семина закалились и могут сразиться с достойными соперниками на равных».

Александр Призетко, бывший полузащитник «Динамо» - 2:1.

«Несомненно, «Динамо» будет весьма непросто в Париже. ПСЖ сейчас находится в хорошей форме, в команду вкладываются немалые средства, что приносит свои плоды. Вот Ибрагимович только пришел в коллектив, а уже - лидер ПСЖ.

Тем не менее, у подопечных Карло Анчелотти есть и уязвимые места. Например, оборона, ведь парижане регулярно пропускают. Этим и могут воспользоваться киевляне.

Думаю, один мяч «Динамо» в Париже сумеет забить, а вот сохранить свои ворота неприкосновенными команде Юрия Семина не удастся. Хотя, конечно же, хотелось, чтобы динамовцы вернулись из Франции с положительным результатом, даже ничья была бы для нас приемлемым итогом».

Прямую трансляцию матча ПСЖ - Динамо смотрите сегодня вечером на телеканале 2+2.

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