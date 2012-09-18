Регионалы пообещали собрать Раду, если Кабмин доработает Госбюджет

{1-} Верховная Рада может провести дополнительные заседания, если Кабмин подготовит к рассмотрению проект Госбюджета на 2013 год с учетом замечаний, высказанных спикером Владимиром Литвином.

Об этом заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, сообщает «Интерфакс-Украина».

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«Кто вам сказал, что мы в таком режиме собираемся работать над государственным бюджетом? Если Кабинет министров внесет соответствующий бюджет со всеми поправками, которые попросил сделать Владимир Литвин, отправляя этот бюджет назад, то, безусловно, мы примем его к рассмотрению и будем, как и положено, работать с основным государственным документом», - сказал Ефремов, отвечая на вопрос, как парламент собирается принимать государственный бюджет на 2013 год, если запланировано всего два пленарных заседания.

Ранее «Главред» сообщал, что до конца работы нынешнего созыва парламента в Раде проведут только 3 дня заседаний, все во вторник: 18 сентября, 2 октября и 16 октября.

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