Третьяков: повальные замены членов ОИК – признак готовящихся фальсификаций

{1-} Партии и мажоритарные кандидаты, изначально не имеющие никаких шансов победить на выборах, продают свои места в избирательных комиссиях тем партиям и кандидатам, которые во что бы то ни стало стремятся победить. Такую мысль озвучил оппозиционный депутат Александр Третьяков в интервью журналистам.

Третьяков напомнил, что по закону зарегистрированные надлежащим образом партии имеют право быть представленными в избирательных комиссиях. Партия также имеет право заменить своего представителя в избирательной комиссии.

По словам оппозиционного депутата, тот факт, что в определенный момент в некоторых комиссиях начинается повальная замена зарегистрированных представителей, свидетельствует о фактах продажи мест.

«Для того, чтобы реализовать эту бизнес-схему, партии регистрируют в качестве членов избирательных комиссий кого попало, а потом выставляют эти места на продажу. Если в вашей избирательной комиссии начались повальные замены, значит, продажа состоялась», - отметил оппозиционный депутат.

«Понятно, когда в избирательной комиссии происходит одна или две замены, это может быть обусловлено объективными причинами, - заявил Александр Третьяков. - Но когда из 18 членов комиссии за две недели заменено 11, как это произошло в окружной избирательной комиссии по 218-му округу столицы, а также прослеживаются их определенные связи с провластным кандидатом, это говорит только о том, что власть намерена выигрывать выборы путем фальсификаций при подсчете голосов на уровне ОВК».

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на выборах-2012 по мажоритарному округу №218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.

фото: УНИАН

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