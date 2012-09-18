Украинцам грозит тюрьма за клевету и оскорбления

{1-} Верховная Рада намерена вернуть в законодательство понятия «клевета» и «оскорбление», а также предусмотреть за них уголовную ответственность.

За законопроект в первом чтении «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины, касающиеся усиления ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека» проголосовали 244 народных депутата из 347, зарегистрировавшихся в зале во вторник, сообщает Интерфакс-Украина.

Автор законопроекта – нардеп-регионал Виталий Журавский - предлагает ввести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы такие понятия, как «клевета» и «оскорбление».

Ранее «Главред» сообщал, что 7 июня Рада установила наказание за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

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