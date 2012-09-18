Для Японии конфликт с Китаем страшнее землятрясения

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Конфликт между Китаем и Японией вокруг спорных островов Сенкаку, национализированных японскими властями, принесет экономикам этих стран больший вред, чем самые страшные природные катаклизмы.

По мнению экспертов, если протесты в Китае, вызванные этим конфликтом продолжатся, а отношение между странами будут накаляться, ущерб ряда японских компаний может превысить ущерб от землетрясения 2011 года, сообщают Вести.RU.

На сегодняшний день свою деятельность в Китае приостановили 14 японских компаний, среди которых Toyota, Yamaha, Mazda Motor Corporation. Предполагается, что их количество будет расти.

Кроме того, 18 сентября стало известно, что делегация японских бизнесменов и представителей деловых кругов приняла решение отменить часть своего делового турне по Китаю. Ранее японо-китайская экономическая ассоциация планировала направить в Китай крупную делегацию японских бизнесменов – 170 человек. В ассоциацию входят руководители ведущих японских компаний.

Дилерские центры автопроизводителей вынуждены также приостанавливать свою деятельность из-за нападений протестующих граждан Китая.

"Для изменения враждебного настроя китайцев по отношению к японским автомобилям потребуется гораздо больше времени и усилий. Я работаю в ассоциации в течение 10 лет, и потери, которые несут дилерские центры японских автопроизводителей в настоящее время, являются наихудшими", – заявил заместитель главы Китайской ассоциации автодилеров Ло Лэй.

Массовые антияпонские демонстрации во вторник прошли сразу в нескольких городах Китая. Тысячи людей собрались возле японского посольства в Пекине. Они скандируют националистические лозунги, жгут японские флаги, требуют от правительства защитить суверенитет Китая.

Как ранее писал Главред, 10 сентября правительство Японии приняло решение о приобретении части островов Сенкаку у частных владельцев. Данные острова находятся на спорной с Китаем территории. В результате официальный Пекин отреагировал на такие действия объявлением национализации незаконной и недействительной.

Это решение спровоцировало массовые антияпонские протесты в Китае. Более того, Пекин намекает, что может инициировать процесс введения экономических санкций против Японии, что может усугубить текущее экономическое положение островного государства.

Напомним, Китай является крупнейшим торговым партнером Японии, в 2011 г. их товарооборот вырос на 14,3% в стоимостном выражении до рекордных $345 млрд.

фото, видео: vesti.ru , youtube.com

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