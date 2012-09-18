Южная Осетия опасается войны с Грузией

Президент Южной Осетии Леонид Тибилов заявил, что ему известно о военных приготовлениях Грузии по всему периметру границы.

Об этом он рассказал в ходе встречи с сопредседателями Женевских дискуссий, сообщает ИТАР-ТАСС.

«Есть информация о серьезных военных приготовлениях грузинской стороны. В грузинских районах, сопредельных с Ленингорским районом Южной Осетии, возводится множество фортификационных сооружений. В приграничных грузинских селах создаются склады стрелкового оружия», - заявил президент, отметив, что в РЮО эти меры воспринимаются как приготовления к войне против осетинского народа.

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«Сейчас не время бряцать оружием. Война приводит к жертвам с обеих сторон. Мы сейчас готовимся отметить 22-ю годовщину независимости, и все эти годы мы оставались приверженцами мирной жизни», - подчеркнул Тибилов.

Он также попросил сопредседателей Женевских дискуссий передать грузинскому руководству, что вся ответственность за возможные провокации будет лежать только на Тбилиси.

Ранее «Главред» сообщал, что после августовской войны 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии – Абхазии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и объявил две закавказские республики оккупированными территориями.

Также напомним, что 17 сентября на юге России начались стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2012», в которых будут задействованы порядка восьми тысяч человек и несколько сотен единиц военной техники, что вызвали серьезную обеспокоенность у НАТО и Грузии.

фото: ick.ge

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