Волга сказал последнее слово: виноват, но не во всем

{1-}

На слушании по уголовному делу бывшего председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Василия Волги Шевченковский районный суд Киева повторно предоставил последнее слово подсудимым.

Василий Волга заявил, что его вина в покушении на получение взятки не подтверждается собранными доказательствами по делу, сообщает Ukranews .

"Предъявленное обвинение не то что не подтверждается, а наоборот опровергается доказательствами по делу", – сказал он.

В виду этого Волга просит суд вынести оправдательный приговор по предъявленному ему обвинению по ч. 2 с. 15, ч.3 ст. 368 (покушение на получение взятки) Уголовного кодекса, а по другому эпизоду с незаконным приемом в Госфинуслуг его водителя – назначить законное наказание, так как по этому эпизоду он признает свою вину.

Как ранее писал Главред, Волга обвиняется в покушении на получение взятки в размере 500 тыс. долларов в обмен за досрочное выведение временной администрации из "Первого кредитного общества" и растрате 47 тыс. гривен бюджетных средств в результате незаконного оформления на работу в Госфинуслуг своего водителя Виталия Присяжнюка. Защита экс-главы Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг Василия Волги просит суд признать его виновным в халатности.

фото: gazeta.ua

Новости по теме:

Волга готовит последнее слово, а его подельники уже раскаялись

Волге грозит шесть лет тюрьмы

Василий Волга после освобождения будет выращивать капусту