Немецкий врач не знает, можно ли Тимошенко идти в суд, болезнь очень сложная

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Немецкий невропатолог Лутц Хармс не стал делать прогнозы относительно того, сможет ли экс-премьер Юлия Тимошенко лично присутствовать на судебном заседании по делу о деятельности ЕЭСУ, запланированном на 15 октября, поскольку ее болезнь оказалась сложнее, чем он ожидал.

Об этом он сообщил журналистам на брифинге у стен харьковской ЦКБ №5, где Тимошенко проходит лечение, информирует УНИАН.

“Прогнозы в данный момент делать очень сложно. Сама картина болезни оказалась несколько иной и сложнее, чем мы допускали в самом начале”, – сказал Хармс.

Как ранее писал Главред, первый заместитель министра здравоохранения Украины Раиса Моисеенко 18 сентября сообщила, что курс реабилитационной терапии Тимошенко прошел успешно. Моисеенко подчеркнула, что на сегодняшний день Тимошенко не является пациенткой стационара, а только продолжает находиться под стационарным наблюдением врачей харьковской больницы.

В то же время доктор Хармс заявил, что не исключает того, что Тимошенко может остаться инвалидом.

фото: Новости-N

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