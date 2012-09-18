На зоне Луценко остригли и отправили драить шваброй пол

{1-} Попавший в Менскую исправительную колонию экс-министр внутренних дел Юрий Луценко не только шьет брезентовые рукавицы, но еще и моет шваброй пол.
Об этом опальный чиновник, которого, кроме всего прочего, коротко острили, написал в своем блоге на «Украинкой правде».
Вот как Луценко описал свой быт на зоне:
«Лагерь сильно отличается от СИЗО. С одной стороны - существенно лучшие условия: вместо бетонного мешка камеры на 9 кв. метров, заполненной вековой вонью и круглосуточным собачьим лаем, здесь - цивилизованное помещения с нормальными кроватями, санузлом, кухней. И главное - свободная возможность выхода на свежий воздух во дворик 12 на 3 метра.
Самой положительной эмоцией в первый вечер пребывания в колонии было ночное небо со звездами, на которые я впервые за 20 месяцев смотрел без решетки.
Однако режим колонии значительно строже. Подъем в шесть утра, и до отбоя в 10 вечера лежать на кровати или даже на скамейке - запрещено. Собственно, режим не является чем-то чрезвычайным, обычная армейская дубизна постоянных проверок, бирок на кроватях и куртках, принудительных физзарядок и лекций на воспитательную тематику.
Задовбует не это, а та атмосфера, которую создают наполненные собственным значимости шестерки, постоянно наезжают из столицы, возбуждая перепуганный местный персонал учреждения. Вся их активность четко укладывается в бессмертный советский Закон Клизмы. Правило первое: каждая пипетка хочет стать клизмой. Правило второе: все делается через зад.
Блестящий пример этих правил - лекция молоденького лейтенанта, который объяснял необходимость труда как метода перевоспитания и предлагал пройти стажировку на швейной машине для пошива брезентовых рукавиц. Но потом он объяснил, что вакансий в швейном цехе нет и поэтому наш отряд, наверное, будет клеить конверты!
В соответствии с этим же Законом Клизмы меня посетил господин начальник областного управления, а затем и его первый зам.
Они донесли мне требование прекратить разговоры по телефону на политические темы. Особо подчеркивалось, чтобы я не говорил о Януковиче, Партии регионов и мафию. Прекрасный логический ряд, не так ли?
После этого служивые выполнили еще одну важную миссию - получили для заказчика видео с коротко стриженым Луценко, который моет шваброй пол. Успешно выполненное задание было отмечено на природе, о чем свидетельствовало массовое применение «Орбита» утром в понедельник».
фото: nso.org.ua
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