Украинские FEMENистки открыли в Париже курсы по организации секс-атак

Украинское движение FEMEN объявило о создании "международного тренировочного лагеря по организации секс-атак" в 18-м округе Парижа.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на французский журнал Le Nouvel Observateur.

В ознаменование открытия лагеря несколько активисток FEMEN промаршировали топлесс по улицам французской столицы в своем традиционном виде – с феминисткскими слоганами на полуобнаженных телах и с традиционными украинскими прическами, украшенными разноцветными цветами и лентами.

"Мы не устраиваем спектакль, мы устраиваем секс-атаки", - заявила одна из активисток в ходе пресс-конференции, организованной после шествия.

В то же время, участницы пресс-конференции не уточнили цель создания лагеря и ничего не рассказали о предмете обучения.

Как раньше писал Главред, 14 сентября стало известно, что французская юстиция выдала представителям FEMEN официальное уведомление о регистрации международного женского движения FEMEN на территории Республики Франция.

«Почти синхронно юстиция Украины повторно отказала движению FEMEN в легализации организации на территории Украины, по сути, обвинив организацию в экстремизме», – говорится в сообщении организации.

фото: 20minutes.fr

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