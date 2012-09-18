Кравчук не переживет, если Киев станет русскоговорящим

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Первый Президент Украины, а на сегодняшний день глава Общественного форума Киева Леонид Кравчук обратится к депутатам Киевского городского совета с призывом не признавать в столице Украины русский язык региональным.

Об этом он заявил во время выступления на ІІ собрании Общественного форума, членами которого являются представители свыше 100 предприятий и учреждений, больше 120 общественных организаций, сообщает УНИАН.

«Я, наверное, не пережил бы, если бы услышал, что украинская столица стала русскоговорящей. Вы понимаете, что происходит?.. Мы дождемся, что у нас будет румынская Украина, венгерская Украина, болгарская Украина и вся большая российская Украина, а столица будет русскоговорящей... Это же невежды предлагают, там, в Верховной Раде, так называемые патриоты, которые готовы растоптать все, что есть, потому что они служат тем организациям, которые существуют в Украине, но их центр в Москве. И не только в Москве», – сказал Кравчук.

Как ранее писал Главред, председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов, который присутствовал на собрании, заверил Кравчука и всех участников мероприятия, что позиция КГГА – не поддерживать двуязычность в Киеве. “Мы никогда не будем провоцировать этот вопрос на своем уровне в части двуязычности в Киеве”, – сказал он.

“И я бы вас очень просил, если это возможно, сделать отдельную резолюцию по этому вопросу от Общественного форума. Компетенция принятия решения – Киевсовет. И я думаю, что ваше авторитетное мнение по этой проблеме и официальное направление городскому Совету - это залог того, что никто никогда не будет этот вопрос там поднимать. И таким образом мы как минимум на ближайшие времена сбалансируем наше объективное мнение, как должно быть в Киеве. Ведь Киев – это не только политическая столица и административный центр, это еще и культурный центр Украины, культурная столица. Несомненно, какие здесь могут быть дискуссии по поводу украинского языка”, – отметил председатель КГГА.

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