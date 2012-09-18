ПР признала, что гривна упадет

{1-} Партия регионов прогнозируют курс гривны к доллару в 2013 году на уровне до 8,4 гривны за 1 доллар США.

«Курс доллара рассматривается в коридоре до 8,4 гривны за 1 доллар», - заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, ссылаясь на прогноз Национального банка, передает «Корреспондент».

Отметим, текущий рыночный курс гривны составляет 8,11 – 8,12 гривен за 1 доллар США. Таким образом, следует ожидать девальвации национальной валюты на уровне 3,5% процентов.

«Я не планирую, что будут значительные колебания курса доллара в сравнении с тем, что дал в своих прогнозах Нацбанк», - заявил Ефремов, отвечая на вопрос о прогнозном курсе гривны к доллару, который использовался при подготовке проекта бюджета на 2013 год.

В то же время, пресс-службы центрального банка и Министерства финансов отказались подтвердить или опровергнуть обнародованный Ефремовым прогноз.

Как известно, в 2012 году бюджет был подготовлен с учетом курсового ориентира в 8,1 гривен за 1 доллар.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 12 сентября Кабмин утвердил проект бюджета-2013, с предполагаемым ростом ВВП в на уровне 4,5%, по сравнению с прогнозом увеличения ВВП на 3,9%, заложенным в бюджет 2012 года.

При этом правительственные чиновники тогда отказались сообщить прогноз курса гривны, который был использован для расчетов доходов от внешнеэкономической деятельности и платежей по внешним долгам.

Проект документа пока не опубликован.



Также напомним, что Верховная Рада 17 сентября вернула Кабмину проект бюджета на доработку.

НБУ, в свою очередь, не обнародовал и проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2013 год.

«На сегодняшний день проблем с курсом валюты по отношению к доллару в нашем государстве я не предвижу, хотя мы должны очень серьезно заниматься основным вопросом, который влияет на соотношение к валютной корзине – это экспортно-импортной базой нашего государства», - сказал Ефремов.



Как сообщалось, по данным Госстата, в январе-июле дефицит торгового баланса Украины вырос до 8,66 миллиардов долларов с 6,74 миллиарда за аналогичный период прошлого года.

При этом импорт товаров неизменно превышает экспорт с 2005 года.

Дисбаланс во внешней торговле и значительная внешняя задолженность стали причинами падения курса гривны на 60% в 2008 году в условиях сократившегося доступа правительства и негосударственных заемщиков к новым внешним займам из-за глобального финансового кризиса.

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