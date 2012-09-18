Луценко наказан за нарушение дисциплины в колонии

{1-} Экс-глава МВД Юрий Луценко наказан за невыполнение требований администрации Менской колонии – ему объявлено дисциплинарное взыскание.

Последствием наказания является невозможность перевода заключенного на более мягкий режим, напомнила Ирина Луценко, сообщает пресс-служба «Народной самооброны».

«На пустом месте был вынесен выговор. Это просто тупая провокация. Власть вообще не собирается выпускать Луценко или смягчать его судьбу, а лишь хочет изолировать его от общества и общественно-политической жизни», – уверена жена экс-министра.

По ее словам, осужденные имеют время на телефонные разговоры с 17:30 до 18:30.

Юрий Луценко, в очередной раз не дозвонившись семье, находился у телефона, когда это время истекло – в тот момент сержант охраны, который сопровождает экс-министра по территории колонии, вышел.

Ирина Луценко подчеркнула, что без сержанта и без сопровождения любому осужденному запрещается передвигаться по колонии, а тем более Луценко, потому что колония отвечает за его безопасность.

«В этот момент заходит в это помещение руководитель службы по технике безопасности, некий Коцюба. И говорит: «Выходите пожалуйста, ваше время истекло», - рассказала жена Луценко.

По ее словам, экс-министр пояснил офицеру, что не может этого сделать и вынужден ждать своего сопровождающего.

«На другой день его вызывают на дисциплинарную комиссию – ему делают замечание в связи с тем, что он по просьбе этого Коцюбы не вышел. Для Юры было неожиданностью, что ему вынесли это замечание. Он попросил пригласить этого Коцюбу. Тот пришел, опустил глаза. Юра его спрашивает: «Я тебе оказывал сопротивление? Я с тобой плохо разговаривал?». Он молчит», – рассказала Ирина Луценко.

Также она подчеркнула, что Луценко мог воспользоваться льготой и получить мягкий режим, предусматривающий проживания вне колонии, однако теперь он сможет попросить о таком послаблении только через полтора года.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, профилактическая комиссия Менской колонии 12 сентября объявила о намерении рассмотреть вопрос о вынесении предупреждения Луценко за невыполнение требований администрации колонии – отказ покинуть дежурную часть после использования телефона колонии.

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