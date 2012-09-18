Ющенко обвинил оппозицию в беззубости и проигрыше борьбу за закон о языках

{1-} Третий президент Украины Виктор Ющенко (2005-2010) считает, что украинцы проиграли борьбу за закон о языках из-за беззубой власти и беззубой оппозиции.
Об этом Ющенко заявил в интервью «Главкому».
«Хоть одна нация в XXI веке, и даже в XX опустилась до такого уровня полемики по поводу миссии материнского языка, как мы себя довели? Обратите внимание, каждая из наций решила тему языка и общения следующим образом: чем больше ты знаешь языков, тем конкурентнее ты, лучше, тем более сильным ты становишься человеком. Но ни одна нация не перепутала статус языка - это клей, это кровь, и это та вещь, по которой вы идентифицируетесь как украинцы», - подчеркнул Ющенко.
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По его словам, ни валовой продукт, ни дефицит бюджета, ни пенсии, ни зарплаты не идентифицируют человека.
«2/3 вашей идентификации - это язык. Вы торгуете сейчас своей неповторимостью, идентификацией. Дискуссия, на мой взгляд, по этому вопросу просто малоинтелектуальна », - сказал Ющенко.
«Нас вытаскивают на поле грязных политтехнологий. И когда я смотрел позавчера рейтинг Партии регионов, - плюс 4% у них возросло. Но это, я думаю, колоссальное поражение украинцев. Почему я об украинской нации говорю, как о политической нации, потому что вместе с евреями, с русскими, с болгарами мы - единая политическая украинская нация. Так вот, дорогие мои украинцы, мы за два месяца с вами проиграли из-за беззубой власти и беззубой оппозиции», - резюмировал экс-президент.
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