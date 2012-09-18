Янукович рассказал, как делает отбивные из провинциалов

{1-} Президент Виктор Янукович заявил в Одессе, что обыгрывает провинциальных политиков и делает из них в Киеве «отбивные».

Об этом он глава государства рассказал во время встречи с активом Одесской области, сообщает УНИАН.

Янукович в очередной раз высказался о необходимости сохранения стабильности в стране и о популистах, которые мешают продвижению Украины вперед.

«Пойдем мы по пути популизма и политиканства, значит мы, как минимум, остановимся (в развитии – Ред.) и такие примеры у нас были»,- сказал Президент.

По его словам, двадцать лет наша страна была втянута политиками в этот процесс – политиканства и популизма, и на этом, по мнению Президента, выросли целые поколения политиков – «трепачей-популистов».

«И даже тех, которые восхищаются сами собой или говорят, что они политики высокого национального уровня. Да. А на самом деле – как это называется – провинциалы. Мы тут легко их обыгрываем. Раз, два - попадают в Киев, и мы тут из них делаем отбивную», - сказал Янукович.

При этом он спросил у присутствующих в зале: «Так или нет?».

Отвечая на реплику – «И одесситов тоже?», Янукович сказал, что из одесситов не так легко сделать отбивную. Президент сказал, что Одесса всегда была законодательницей мод, а одесситы всегда были «барометром экономики».

Ранее «Главред» сообщал, что во время принятия в раде скандального закона о языках неоднократно звучали слова о предательстве. Так, спикер Литвин заявил: «Меня развели, развели Украину, развели народ». А по поводу первого зама Мартынюка он сказал: «Мой товарищ бывший, с которым я делил хлеб-соль, который меня сдал. Полностью».

В свою очередь первый зам лидера фракции регионалов Чечетов похвастался, что обыграл оппозицию: «Мы их развели, как котят».

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