На шахте «Самсоновская-Западная» третьи сутки не могут погасить пожар

{1-} На шахте «Самсоновская-Западная» ПАО «Краснодонуголь» (Луганская область) третьи сутки продолжаются работы по ликвидации пожара, возникшего в горных выработках предприятия 16 сентября.

Об этом со ссылкой на главного технический инспектор труда Укруглепрофсоюза при Краснодонском теркоме Александра Кудрина сообщает пресс-служба ПРУП.

Горноспасателям пока не удалось ликвидировать очаг возгорания, принято решение установить перемычки, чтобы изолировать место пожара от доступа кислорода, что приведет к самозатуханию огня. Сейчас бойцы военизированной горноспасательной службы опускают к аварийной выработке бетонит.

Очаг возгорания находится в восточном крыле шахтного поля. Сейчас на предприятии рассматривается вопрос параллельно с аварийными работами в восточном крыле запустить в работу западное крыло шахтного поля.

«Но до полной уверенности в безопасности данного шага для работников предприятия комиссия окончательного решения не примет», - подчеркнул Кудрин.

Ранее «Главред» сообщал, что пожар на «Самсоновской-Западной» возник в воскресенье, 16 сентября. Задымление было обнаружено в 1.30. В момент обнаружения возгорания в шахте работали 363 горняка, их всех вывели на поверхность. Жертв и пострадавших нет.

Предварительной причиной пожара специалисты «Краснодонугля» называют самовозгорание угля.

фото: npgu.com.ua

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