Венгерский язык стал региональным в приграничном районе Закарпатья

{1-} В Закарпатской области районный совет Берегово принял решение присвоить венгерскому языку статус регионального на территории района.

Об этом сообщает УНИАН.

За принятие этого решения проголосовали 45 из 52 депутатов, присутствующих в зале, сообщил глава Демократического союза венгров Украины, мэр Берегово Иштван Гайдош.

По его словам, с сегодняшнего дня пленарные заседания Береговского райсовета будут сопровождаться синхронным венгерским переводом, решения также будут издаваться на двух языках.

Кроме того, мэр сообщил что венгерский язык наряду с украинским будет использоваться в работе, делопроизводстве и документации аппарата районного совета и работе официальных собраний.

В случае необходимости, будет обеспечен и перевод соответствующих документов.

«Тексты официальных объявлений райсовета будут распространяться на двух языках. Также будет дублироваться на венгерском и наименование Береговского районного совета», - добавил Гайдош.

Кроме того, на территории района будут предприняты меры по недопущению публичного унижения государственного украинского и регионального венгерского языков.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 7 сентября 2012 года венгерский язык стал региональным на территории города Берегово.

За это решение проголосовали 26 из 36 депутатов, присутствовавших на сессии.

Фото: wikipedia.org

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