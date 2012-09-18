В Польше эксгумировали тело жертвы катастрофы под Смоленском

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В Польше 17 сентября прошла эксгумация тела жертвы авиакатастрофы под Смоленском – Анны Валентынович.

Об этом сообщает «Польское радио».

Эксгумация и вскрытие решено провести по требованию родственников, которые хотят быть уверены, что в могиле похоронено ее тело.

Инициаторами эксгумации стали родственники погибшей, которые сомневаются в результатах вскрытия, проводившегося российскими экспертами. Повторное вскрытие будет проведено в Департаменте судебной медицины города Быдгощ.

Ранее на тех же основаниях были эксгумированы тела трех из 96 жертв катастрофы.

Родственники обосновали свое требование ошибками и несоответствиями, которые обнаружились в протоколах вскрытия, проводившихся российскими экспертами.

Расследование обвиняли в непрозрачности, в то время как российские власти объясняли ошибки в протоколах состоянием тел после катастрофы.

Польский правительственный самолет Ту-154, на борту которого была правительственная делегация во главе с президентом Польши Лехом Качиньским, потерпел крушение под Смоленском 10 апреля 2010 года.

Делегация направлялась в Катынь для участия в мемориальных мероприятиях.

На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа. В результате авиакатастрофы не выжил никто.

Президент Польши Лех Качиньский вручает Анне Валентынович 3 мая 2006 года орден Белого орла

фото: gazeta.pl, tvn24.pl, wikipedia.org

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